Лондон, , 00:33 — REGNUM 26 октября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в матче четвертого раунда Кубка Английской Лиги одержал победу над «Саутгемптоном» в серии пенальти со счетом 4:3. Основное время матча завершилось со счетом 1:1.

Первый мяч в конце первого тайма забил атакующий полузащитник сборной Германии Кай Хаверц после передачи Хакима Зиеша — 1:0. На 47-й минуте Чи Адамс вернул гостей в игру — 1:1.

Серия пенальти: Адам Армстронг — 0:1, Маркос Алонсо — 1:1, Тео Уолкотт — 1:1, Мейсон Маунт — 1:1, Шейн Лонг — 1:2, Каллум Хадсон-Одои — 2:2, Уильям Смолбоун — 2:2, Бен Чилуэлл — 3:2, Ориоль Ромеу — 3:3, Рис Джеймс — 4:3.

Статистика матча («Челси"/ «Саутгемптон»)

Удары 17/11

Удары в створ 14/7

Владение 65%/35%

Угловые 10/9

Нарушения 15/18