Лондон, 27 октября, 2021, 00:33 — ИА Регнум. 26 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» «Арсенал» в матче четвертого раунда Кубка Лиги одержал уверенную победу над «Лидс Юнайтед» со счетом 2:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Арсенал»

Первый мяч в дебюте второй половины забил вышедший на замену Калум Чемберс после передачи Николя Пепе — 1:0. На 69-й минуте Эдуард Нкетиа удвоил преимущество «канониров» — 2:0.

Статистика матча («Арсенал"/ «Лидс Юнайтед»)

Удары 10/8

Удары в створ 4/5

Владение 44%/56%Угловые 10/4

Нарушения 5/12

Составы команд:

«Арсенал»: Лено, Уайт (Чемберс, 55'),Холдинг (Тавареш, 76'),Суареш, Колашинац, Мэйтленд-Найлз, эль-Ненни (Локонга, 72'),Смит-Роу (Ляказетт, 72'),Пепе, Мартинелли, Нкетиа.

«Лидс Юнайтед»: Мелье, Льоренте (Купер, 59'),Даллас, Стрейк, Драмех, Форшоу (Клих, 46'), Джеймс (Саммервилл, 70'),Харрисон, Филлипс, Робертс (Пекини,53'), Родриго (Гринвуд,70').