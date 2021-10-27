27 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 10:27 — REGNUM Информация о том, что Молдавия заключила контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG после того, как перестал действовать договор с российским Газпромом, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 27 октября в социальной сети Facebook.

Природный газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этого газа им хватит на пять дней. Зато шуму-то сколько! Друзья и дальше помогут, если, конечно, смогут, но от помощи такой толку нет никакого», — отмечает Юра Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что покупка газа на пике цен является крайне невыгодным условием, которое неминуемо повлияет на тарифы для граждан Молдавии. Подобным образом со своим населением обращаются украинские власти, которые в угоду своей русофобской политике выжимают все соки из простых людей.

«Это ещё раз подтверждает, что власти Молдавии специально блокируют заключение контракта с Российской Федерацией, ведь Россия предложила покупать за $750 и скидку 25%, (это где-то в районе $565 цена получается), а покупают по $1000, чтобы перепродавать своему населению через созданную на днях компанию-прокладку «Energocom». Схемой, видимо, поделились украинские власти, там делают так же», — предполагает Андрей В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Молдавия делает всё, чтобы загнать себя в долговую кабалу. Кишинёв, судя по всему, собирается променять долг перед Газпромом на кредиты из западных стран.

Плата за газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«И правильно, надо купить подороже газ, а ещё желательно уголь пригнать откуда-нибудь из ЮАР, к примеру. Вам соседи подскажут, как это делается. Смешные. Долги надо отдавать. Вы или трусы наденьте, или крестик снимите», — написал Игорь К.

Часть людей считает, что Польша не является крупной газодобывающей державой, а значит, Молдавии не стоит надеяться на то, что эта страна поможет обеспечить республику достаточным количеством голубого топлива.

«Кстати, если у Польши есть лям кубов газа, чего же они так рубятся с остальной Европой за право добывать уголь на каких-то там своих рудниках? Ещё и штрафы огромные им там выписывают, а они всё равно добывают. Странно, не правда ли?» — обращается Катюша Р.

Ряд пользователей указывает на то, что, несмотря на попытки найти альтернативные пути для поставок газа, Молдавии не стоит забывать про долг перед Газпромом, за который так или иначе придётся расплатиться.

«Молдаванам всё равно придётся заплатить за все долги и дальше покупать газ у России. Долгосрочной альтернативы здесь пока нет. Если решили заниматься кидаловом, то с Российской Федерацией эти штучки не пройдут», — указывает Искандер Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что Газпрому можно было бы сжалиться над Кишинёвом и дать Молдавии необходимое количество газа на зимний период.

«Да дали бы уже Молдавии этот газ. Не обеднеет Газпром. Бедная маленькая страна. Люди бегут, недавно из Берлина выдворили со скандалом молдавских гастарбайтеров, Румыния ничем помочь не может. Что им, помирать, что ли, теперь?» — пишет Elena G.

Напомним, 25 октября пресс-служба правительства Молдавии опубликовала информацию о том, что Кишинёв заключил контракт о пробной закупке миллиона кубометров газа у польской компании PGNiG после того, как перестал действовать договор с российским Газпромом.