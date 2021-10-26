Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Кинокомпании Warner Bros. и Legendary Pictures назвали дату премьеры второй части фантастического фильма «Дюна». Об этом 27 октября сообщает портал Deadline.

Скриншот с YouTube «Дюна»

Картину начнут показывать в кинотеатрах 20 октября 2023 года, в этом проекте Дени Вильнёв вновь выступит в качестве продюсера, режиссёра и соавтора сценария. Издание отметило, что ключевым моментом в объявлении является то, что вторую «Дюну» будут показывать исключительно в кинотеатрах, поскольку в тексте нет упоминания о сервисе HBO Max.

Для справки: по состоянию на сегодня фильм «Дюна» собрал в мировом прокате $223,2 млн. Премьера картины в России состоялась 16 сентября 2022 года, в США и Китае — 22 октября 2021-го.