Луганск, 26 октября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. Интенсивность артиллерийских обстрелов с позиций Вооружённых сил Украины усилилась, сообщил 26 октября Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник на своей странице в Twitter.

Война в Донбассе. 2015

Он заявил, что украинские силовики подвергают населённые пункты ЛНР массированным артобстрелам.

«ВСУ усиливают обстрелы республики! Используя артиллерию, сегодня Киев массированно обстреливал прифронтовые поселки ЛНР», — написал Пасечник.

В частности, в результате обстрелов в селе Пришиб сильно повреждён жилой дом.

«Вот и «мир», и выполнение «Минска», обещанные господином Зеленским. ОБСЕ, вы где?» —добавил глава ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Генштаб ВСУ официально заявил о применении против Донбасса ударных беспилотников турецкого производства «Байрактар».