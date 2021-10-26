Вашингтон, 26 октября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. Американский предприниматель, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск стал самым богатым человеком в истории, сообщает 26 октября журналForbes.

Heisenberg Media Илон Маск

По оценкам издания, благодаря резкому росту стоимости акций Tesla, состояние Маска за день выросло более чем на $41 млрд и достигло $272,3 млрд.

В конце сентября Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира по версии Forbes. Помимо него в первую пятёрку рейтинга также входят глава Amazon Джефф Безос, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, основатель Microsoft Билл Гейтс и глава Facebook Марк Цукерберг.

Как передавало ИА REGNUM, накануне рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla впервые превысила триллион долларов после крупнейшей сделки с сервисом аренды Hertz.