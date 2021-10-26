Ирвайн, США, 26 октября 2021, 23:43 — REGNUM Blizzard официально отменила онлайн-фестиваль BlizzConline, проведение которого было запланировано на февраль 2022 года. Об этом 26 октября компания сообщила на своём сайте.

Blizzard Entertainment
Blizzard Entertainment
Carlos Gutiérrez

Разработчик отметил, что решил сделать «шаг назад» и что это было «трудное решение». Компания также заявила, что посчитала лучшим направить энергию на поддержку команд и «прогрессивное развитие» своих игр.

«Каким бы ни было мероприятие в будущем, мы также должны сделать его максимально безопасным, гостеприимным и инклюзивным. Мы стремимся к постоянному общению с нашими игроками и видим, что BlizzCon будет играть в этом большую роль», — написала Blizzard.

Напомним, ранее на Activision Blizzard подали в суд власти штата США Калифорния. Они обвинили руководство компании в том, что оно потакало т.н. неформальной корпоративной культуре «братков», из-за которой сотрудники подвергались сексуальным домогательствам. Ранее ИА REGNUM сообщило, что на фоне этого скандала Activision Blizzard уволила 20 сотрудников, ещё 20 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности.

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