Ирвайн, США, 26 октября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Blizzard официально отменила онлайн-фестиваль BlizzConline, проведение которого было запланировано на февраль 2022 года. Об этом 26 октября компания сообщила на своём сайте.

Carlos Gutiérrez Blizzard Entertainment

Разработчик отметил, что решил сделать «шаг назад» и что это было «трудное решение». Компания также заявила, что посчитала лучшим направить энергию на поддержку команд и «прогрессивное развитие» своих игр.

«Каким бы ни было мероприятие в будущем, мы также должны сделать его максимально безопасным, гостеприимным и инклюзивным. Мы стремимся к постоянному общению с нашими игроками и видим, что BlizzCon будет играть в этом большую роль», — написала Blizzard.

Напомним, ранее на Activision Blizzard подали в суд власти штата США Калифорния. Они обвинили руководство компании в том, что оно потакало т.н. неформальной корпоративной культуре «братков», из-за которой сотрудники подвергались сексуальным домогательствам. Ранее ИА REGNUM сообщило, что на фоне этого скандала Activision Blizzard уволила 20 сотрудников, ещё 20 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности.