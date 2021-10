Филадельфия, США, , 23:23 — REGNUM Американская инди-рок группа The War On Drugs поделилась финальным синглом своего предстоящего нового альбома «I Don't Live Here Anymore», сообщает портал NME.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Новая пластинка группы выходит в пятницу, 29 октября, на лейбле Atlantic, и ранее был выпущен ее заглавный трек, который последовал за первым синглом лонгплея «Living Proof», в то время как группа также делилась фрагментами других треков. В новом интервью с NME в преддверии выхода нового альбома вокалист Адам Грандусьель обсудил идею роста и принятия. Он сказал: «Я думаю, что есть подтверждение почти в понимании того, что ты не идеален. Никто не боится. вы понимаете, что у вас есть недостатки, но вы также понимаете, что это является важным и что имеет значение».

The War On Drugs отправятся в тур в поддержку альбома «I Don’t Live Here Anymore» по Великобритании и Ирландии в апреле 2022 года.