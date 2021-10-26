Вашингтон, 26 октября 2021, 23:22 — REGNUM Режиссёр и актёр Энди Сёркис может сняться в будущем сериале по «Звёздным войнам», который расскажет о приключениях капитана Кассиана Андора. Об этом 26 октября сообщает портал Screen Rant.
Инсайдеры не сообщили, какая роль может достаться Серкису, издание предположило, что он может сыграть Верховного лидера Сноука или же какого-то совершенно нового персонажа. Журналисты обратились к актёру за комментарием.
Напомним, Энди Серкис считается мастером озвучивания, он исполнил роль Голлума в трилогии «Властелин колец» Питера Джексона, а также сыграл Цезаря в серии фильмов «Планета обезьян». Серкис также выступил в качестве режиссёра картин «Дыши ради нас», «Маугли» и «Веном 2».
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