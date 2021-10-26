Вашингтон, 26 октября, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Режиссёр и актёр Энди Сёркис может сняться в будущем сериале по «Звёздным войнам», который расскажет о приключениях капитана Кассиана Андора. Об этом 26 октября сообщает портал Screen Rant.

Цитата х/ф «Возвращение короля», реж. Питер Джексон, 2003 Голлум в трилогии Питера Джексона

Инсайдеры не сообщили, какая роль может достаться Серкису, издание предположило, что он может сыграть Верховного лидера Сноука или же какого-то совершенно нового персонажа. Журналисты обратились к актёру за комментарием.

Напомним, Энди Серкис считается мастером озвучивания, он исполнил роль Голлума в трилогии «Властелин колец» Питера Джексона, а также сыграл Цезаря в серии фильмов «Планета обезьян». Серкис также выступил в качестве режиссёра картин «Дыши ради нас», «Маугли» и «Веном 2».