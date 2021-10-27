27 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 11:48 — REGNUM В 2021 году южная граница США привлекла национальности со всего мира. Из 1,7 млн мигрантов, пытающихся пробраться в штаты, тысячи прибыли из таких стран, как Китай, Индия и Россия. Больше всего нелегалов являются гражданами Мексики (655 594) и стран Северного треугольника, таких как Гондурас (319 324). Также было выявлено 2588 индийских граждан, 450 жителей Китая, 4103 граждан России, 1409 турков и 676 украинцев.

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

Республиканцы указывают, что причиной прихода такого количества нелегалов стал отказ президента США Джо Байдена от ряда миграционных законов своего предшественника Дональда Трампа. Среди прочего Байден отменил строительство пограничной стены.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Почему администрация Байдена делает вид, что ничего не происходит. Я не могу понять, почему этому просто позволяют продолжаться», — пишет RockDude49.

«Это кризис национальной безопасности, а тем временем сумасшедший Джо отправляется в Шотландию на климатический саммит, который ничего не изменит (Индия — один из крупнейших поставщиков парниковых газов — уже заявила, что не собирается отказываться от сжигания угля, поскольку это единственный источник энергии, который может использовать большая часть ее населения) — почему бы ему просто не послать вместо себя Блинкена или кого-то из его приближенных и не сосредоточиться на защите границы от этих преступников?» — недоумевает bufnyfan1.

«Добро пожаловать! Заходите! Вот ваш социальный чек, ваша карточка Medicaid и, самое главное, не забудьте проголосовать за демократов, которые вас впустили!» — восклицает ClosedownCNN.

«Люди приезжают со всего мира, потому что это не миграция. Это вторжение», — считает justoneguy.

«Я думаю, что Байден, вся его администрация и все демократы в Конгрессе должны быть посажены в тюрьму за создание такой угрозы для каждого законопослушного, зарегистрированного американца», — подчеркивает Truffles52.

«Это совершенно неприемлемо и неустойчиво. Нам необходимо устранить шута-президента!» — восклицает freedom…

«И, конечно же, русские и китайцы почувствовали свободу в нашей стране», — комментирует bubbalouie647.

«Пока нелегалы приезжают, любой может приехать сюда без проверки на наличие преступлений. Другие страны будут использовать это в своих интересах и в ущерб нам. Демократы будут ждать, пока не станет слишком поздно, чтобы остановить их, объявят военное положение и бросят следующие выборы на самотек. У них будут новые законы о голосовании по почте, любой сможет голосовать в демократических городах и штатах», — думает marslallcoTom.

«Каким образом узурпация национальной безопасности путем открытия границ идет на пользу гражданам США?» — задает риторический вопрос der-tod.

«Это не приносит пользу гражданам, и ни одна другая страна не позволяет этому происходить, потому что они ставят приоритеты своих граждан на первое место… поэтому единственные, кто получает выгоду, это миллионы людей, которые приходят без денег, без дома, без ничего и получают наши льготы», — отвечает 24reasons.

«Запираете ли вы двери своего дома или автомобиля, чтобы не пустить туда людей, которым там не место? Нелегалы, пересекающие границу, такие же преступники, как те, кто выбивает окна и выбивает двери, чтобы получить доступ к вашей собственности», — подчеркивает der-tod.

«Правда в том, что мы понятия не имеем, кто приезжает, откуда они, какую болезнь они могут привезти с собой, каковы их намерения… Это действительно национальное самоубийство. Это необходимо остановить», — комментирует texas_bluebonnet.

Напомним, число арестов, произведенных пограничным патрулем США, достигло самого высокого уровня с 1986 года, согласно данным Таможенного и пограничного патруля. Американские власти задержали более 1,7 млн мигрантов на американо-мексиканской границе в 2021 финансовом году, который закончился в сентябре.

Для сравнения, в 1986 году было произведено 1,69 млн арестов по всем штатам.