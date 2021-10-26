Киев, 26 октября, 2021, 23:13 — ИА Регнум. Украинские силовики впервые применили разведывательно-ударный беспилотник турецкого производства Bayraktar против защитников Донбасса.

President.gov.ua Турецкий БПЛА Bayraktar TB2 в войсках Украины

Об этом 26 октября сообщается на странице генштаба ВСУ в Facebook.

По утверждению украинских карателей, дрон был применен для удара управляемой авиабомбой по артиллерийскому орудию Народной милиции республик Донбасса.

«Сегодня, 26 октября 2021 года, по приказу главнокомандующего ВС Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые состоялось боевое применение разведывательно-ударного беспилотного комплекса Bayraktar», — указано в сообщении пресс-центра генштаба в Facebook.

По данным пресс-центра, удар был нанесен днем 26 октября по батарее гаубиц Д-30 возле населенного пункта Гранитное.

По утверждению украинских силовиков, дрон Bayraktar не пересекал линию столкновения, но поразил одно из орудий управляемой бомбой.