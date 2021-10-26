Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Комитет по ассигнованиям Сената США принял резолюцию о запрете использования Госдепартаментом бюджетных средств для создания и функционирования консульства в оккупированной Западной Сахаре, передаёт Sahara Press Service.

Флаг САДР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что резолюция была принята через несколько дней после того, как высокопоставленные члены Сената направили госсекретарю Энтони Блинкену письмо с просьбой добиваться соблюдения прав человека и приверженности праву на самоопределение в Западной Сахаре.

Сахарское агентство отмечает, что «это важное решение стало воплощением неприятия Конгрессом США заявления Дональда Трампа о предполагаемом марокканском суверенитете над Западной Сахарой в обмен на официальное признание марокканским режимом Израиля».

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий президент США Дональд Трамп в декабре 2020 года подписал декларацию о признании суверенитета Марокко над территорией Западной Сахары. Документ также предполагал открытие американского консульства в оккупированном Марокко городе Дахла.

Данное решение было принято Вашингтоном после того, как Марокко присоединилось к череде мусульманских стран, решивших установить дипломатические отношения с Израилем.

После прихода к власти в Соединённых Штатах администрации Джозефа Байдена реализация намерений предыдущего руководства Белого дома осталась под вопросом.