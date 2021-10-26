Воронеж, 26 октября, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Строительные поддоны загорелись на территории складов в Советском районеВоронежа вечером 26 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области На месте пожара

Пожар произошёл на территории промзоны на улице Кривошеина — загорелись складированные на открытой площадке строительные поддоны. Площадь возгорания составляет около 500 кв. м.

«Идёт интенсивное горение. Угрозы жилым домам нет», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября крупный пожар произошёл в Симферополе — загорелись поддоны с бумагой в ангаре склада и на прилегающей территории, площадь пожара составила около 1,2 тыс. кв.м.