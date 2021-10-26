Баку, 26 октября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Россия может сыграть ключевую роль в решении проблемы границы Армении и Азербайджана, заявил президент РФ Владимир Путин. «Самое главное сейчас — это окончательно урегулировать ситуацию на границе (Армении и Азербайджана). И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать», — сказал Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в четверг в Сочи. Он отметил при этом: «Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Есть очень простые и прагматичные вещи: да, карты потому что в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советский период». «Вот, основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон, там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов: где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять», — сказал президент. Он подчеркнул при этом, что Москва рассматривает и многосторонний вариант урегулирования этой ситуации, в частности Минскую группу ОБСЕ. «Мы над этим работаем, в том числе с нашими партнерами, важно добиваться главной цели — ситуации безопасности и строительства будущих отношений в позитивном ключе», — добавил Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

Что об этом выступлении думают в Азербайджане?

В чате телеграм-канала UDudaka пишут:

Elariz:Я в его речи услышал много намеков, как нам, так и им. Им намекнул, что коридор нужно открыть, все договоренности соблюдать. А нам намёк, что никуда не уйдёт, и лучше ситуации, чем эта, мы бы не получили.

Администраторы канала отвечают:

Admin:Второй момент я бы не назвал намеком. Он повторил то, что написано в заявлении.

Эльчин комментирует:

@elchin_nur92:Ситуация такая, что время играет на пользу Азербайджану. Все видят, что Россия деградирует во всех сферах, и что будет через 5—10 лет, никто не может предсказать. Какой будет расклад сил в регионе Южного Кавказа. Возможно, на юге у Азербайджана появится новый сосед со столицей в Тебризе, и как Россия будет противостоять 45 млн азербайджанцев и союзникам Баку в лице Турции, Пакистана, Израиля и т. д., не говоря уже о том, что у России и так хватает врагов.

El Kaizer:А что, довольно политкорректно выразился. «Возможное продление» мандата.

Эльчин продолжает:

@elchin_nur92: Путин старый, ещё, может, лет 15 ему осталось править, а у русских есть такая традиция, что после сильных лидеров у них наступает смута, гражданские войны и т. д., пока опять сильный не возьмёт власть в свои руки.

Элг:Осторожно высказался, с… надеждой.

Дербент:Зангезурский коридор будет открыт, никуда не денетесь, ВВП сегодня на Валдае в очередной раз вам, непонятливым, на это указал. Начхать нам на суд гаагский, у нас свой есть — Верховный суд Азербайджанской Республики.

nerazzurri :А что за такие загадочные карты в ГШ РФ? Разве в азербайджанском ГШ не одни и те же карты, что и у русских?

Вакыф отвечает предыдущему комментатору:

Vaqif Vaqif: Ты не путай карты боевых действий с картами демилитаризованными. Когда Союз распался, мы не смогли с армянами демилитаризовать границы из-за конфликта. То есть признать друг друга. С Россией мы только недавно признали границы на севере и на море.

Kərbəlayi:У нас в Генштабе долгое время был Наджмеддин, карты могли также пропасть, как и какие-то документы ВОЗ по спутнику. Этим он сделал очень тонкий намек всем тем, кто говорил, что Россия будет решать с Турцией. И Турцию послал куда подальше, и тех, кто так думал.

Loys Meter:Так это на словах. Кто знает, что по договоренности.

Sudaba Guseynova:Ну, тогда пора поднимать из архивов карты границ 1918−1920 гг. До СССР, что, территорий на мировой карте, что ли, не было? Zengezur — sen azadsan!

Vaqif Vaqif:Так в этом-то и суть. Вся советская и российская геополитика строится и строилась через Генштаб, которые находятся только в Москве. Из-за этого в советское время из республик кроме белорусов и украинцев, не обучались в академии Генерального штаба. Из национальных республик там никто не обучался. То есть в генштабе всё продумано не на дни и годы, а на десятилетия.

@eminem_1991 : Кто региональный лидер? Безусловно Россия. А если руководство двух стран (Азербайджана и Армении) начнет прислушиваться к западным советникам, то мало чего хорошего из этого выйдет. А то и вовсе лишатся своего суверенитета.

Iron Man :Он всегда создает видимость важности России на мировой арене, чтобы показать, что он работает на благо России, а в это время, извините, насилует «свой» народ и «свою» страну…

Тофик Султанов :Рос. войска надо убирать, чтобы не было абхазского сценария.

Эмиль Макаров: Не думаю, что будет продлен срок миротворцев, потому что в ближайшем будущем Армения подпишет мирное соглашение

Пользователь под ником Iron Man продолжает:

Iron Man: Наивные вы, ребята… никуда русские не уйдут. Россия всегда контролировала страны СНГ

Чингиз Гаджиев: Артист больших и малых театров, но мудрый.

AG :Армяне уже Путина предателем называют в ТГ-каналах😊

Бахрам Назаров :Если Россия куда-то приходит, то уже обратно не уходит. Русских можно только выносить, а выносить русских сегодня никто не сможет. Россия — не просто сила, а силища, и ведет себя довольно-таки порядочно, честно и открыто говорит, что им надо, в отличие от наших южных соседей иранцев, которые ведут себя как проститутки. Поэтому с этой страной надо дружить, и я уверен, они ответят взаимностью.

Гюндуз Алиев: Как говорил Джон Рембо: НЕ МЫ НАЧАЛИ ЭТУ ВОЙНУ! Путин говорит правильные вещи, но как отреагирует армянская сторона? Они же непревзойдённые сказочники…

Narman Asadov: Нельзя отрицать роль и влияние России в регионе. По словом г. Путина, Россия старается достичь мира между странами, конечно, это нужно оценить. Но Россия всегда говорит одно, а делает другое.