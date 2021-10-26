Архангельск, , 22:50 — REGNUM Работа Мезенской приливной электростанции с заявленными параметрами в составе энергосистемы невозможна, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Минэнерго РФ на запрос о перспективах этой «зеленой» электростанции, строительство которой обсуждалось в 1990—2000-х годах.

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По словам специалистов министерства, приливные электростанции имеют неравномерный характер выработки электроэнергии. По их мнению, эта проблема особенно характерна при несоответствии мощности электростанции существующим возможностям регулирования.

«Проект Мезенской приливной электростанции (ПЭС) установленной мощностью 8 ГВт, помимо высокой стоимости строительства, и непостоянства выработки станцией электроэнергии, потребует строительства аналогичных компенсирующих объемов регулирующей генерации, либо неравномерно потребляющего потребителя», — уточнили в пресс-службе Минэнерго России.