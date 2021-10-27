27 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Британцы обсудили в Twitter новость о том, что на протяжении 49 часов в открытое море сбрасывались отходы.

Джейн Спай, , 10:38 — REGNUM В Великобритании неочищенные сточные воды сбрасывались через канализационную трубу в гавань Лангстоун, графство Хэмпшир, на протяжении 49 часов. Фотограф Крис Пирсал случайно заметил трубу, когда снимал побережье.

Сточные воды Donland.ru

По словам фотографа, после того как он выложил видео в социальные сети, люди стали писать в комментариях, что они поражены тем, как часто это происходит, причем происходит прямо на береговой линии.

ВВС выложили статистику с самыми грязными регионами страны, после чего некоторые пользователи написали, что поменяют свои планы на отдых.

«Я серьезно задумывался о том, чтобы пойти искупаться в Уитхаме, который протекает через мою деревню. Я подумал, наверное, стоит вместо этого поискать озеро, потому что Англиан входит в число загрязнителей. Это жутко», — прокомментировал @AdamSButler65.

Ряд пользователей винят в загрязнениях водопроводные компании, которые вместо решения распространенной проблемы брали деньги в долг и выплачивали дивиденды своим акционерам.

«У водопроводных компаний было 30 лет с момента приватизации, которые они могли потратить на решение данной проблемы. Вместо этого они предпочли платить деньги акционерам. А цена не должна передаваться налогоплательщикам!» — отметил @stephenhayton6.

«Те корпорации, которые выкупили водопроводные компании, платили сами себе приличные дивиденды, пока эти водопроводные компании тонули в долгах. 57 млрд фунтов в дивидендах, и с 1991 по 2019 год долг повысился с нуля до 48 млрд фунтов», — объяснил @LaserWave2.

Сточные воды Nrcs.usda.gov

«Журналисты должны спрашивать у владельцев водопроводных компаний, что они сделали с миллиардами, которые им заплатили. Из прибыли они взяли в десять раз больше, чем нужно, с момента приватизации. Поменяйте подход», — посоветовал @sean27244490.

В комментариях напомнили, что именно консерваторы отказались от поправок в законодательство, с помощью которых можно было бы избежать проблемы. Некоторые пользователи добавили, что таким депутатам должно быть стыдно за свои решения.

«Вы забыли упомянуть, что это был член парламента от Тори, который проголосовал против внесения изменений для предотвращения подобного. Почему?» — поинтересовался @MalcolmOrsborn.

«Я надеюсь, тот член парламента, который проголосовал за то, чтобы такое продолжалось, сейчас гордится собой. Я точно не забуду, что он сделал», — прокомментировал @DavidofNotting1.

Комментаторы отметили, что из-за расположения гавани все сброшенные туда отходы будут очень долго распределяться, что негативно повлияет на местных жителей.

«Гавань Лангстоун является особо охраняемым природным объектом и национальным заповедником. И она практически полностью закрыта островами Портси и Хейлинг. Так что эта утечка рассеется не скоро. Это должно прекратиться. Это отвратительно, опасно и угрожает окружающему миру», — написала @BigSister.

В качестве причины частых правонарушений, связанных с выбросом отходов в воду, некоторые пользователи видят приватизацию английской воды правительством.

Грязная вода Ildar Sagdejev

«Если бы только английские воды были национализированы… как в Шотландии… где неочищенные отходы не сливают», — отметил @Chuckcat4.

«Какое еще правительство приватизирует воду, сделав естественную монополию, и позволит компаниям инвестировать по чуть-чуть, получая высокую прибыль, игнорируя канализационные утечки на протяжении 30 лет, а теперь ещё и убирая наказания?» — спросил @gstewartbxl.

Пользователи не согласны с тем, что в правительстве утверждают о решении проблем с выбросами.

«Эти отвратительные вещи и в реки сливают. Они говорят, что это ветер приносит», — рассказал @bardellson.

Часть комментаторов считает, что игнорируя подобные нарушения, правительство вредит само себе.

«А загрязнения продолжаются. Большая часть доходов в нашей местности зависит от туризма, парусного судоходства и наблюдения за птицами. Такое отношение не поможет ничему из вышеперечисленного, не говоря уже о последствиях для здоровья», — отметил @Ashantin3.

Напомним, c 31 октября по 12 ноября в Великобритании в городе Глазго пройдет Конференция ООН по изменению климата COP-26.