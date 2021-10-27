Вашингтон, 27 октября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Обеспечивая надежные цепочки поставок солнечной энергии из Китая, США продолжают отстаивать права человека, заявил 26 октября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в ответ на критику, что импорт из Китая держится на принудительном труде.

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Китайское правительство обвиняют «геноциде» и «принудительном труде» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая — который обеспечивает большую часть мировой солнечной энергетики.

Во время брифинга в Белом доме Салливан сказал журналистам, что нет причин, по которым США должны быть «вынуждены выбирать» между солнечной энергией и правами человека.

«Президент глубоко убежден, что США способны противостоять принудительному труду, где бы он ни применялся, в том числе в Синьцзяне, и в то же время культивировать и развивать надежную, устойчивую и эффективную цепочку поставок солнечной энергии», — объяснил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал политику властей Китая в отношении жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района геноцидом. По его словам, китайские политики под руководством Компартии с марта 2017 года, а возможно, и ранее, совершали преступления против человечности в отношении представителей этнических и религиозных меньшинств в Синьцзяне.