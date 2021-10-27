27 октября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова украинского президента о том, что вслед за возвращением скифского золота Украина намеревается «вернуть» себе Крым.

Тимур Кондратьев, , 11:50 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, заявив, что Киев сначала вернёт себе эту коллекцию, «а потом и Крым», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Васнецов. Бой скифов со славянами.. 1881

"Неандертальцы, получается, скифское золото перекинули Украине? Печально, но предсказуемо. Русофобия в Европе побеждает разум. К счастью, Крым у них отобрать не получится так подло», — поделился своим мнением Анвар С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский радуется победе в игре с краплёными картами. В случае с Крымом у него не будет никакого преимущества, и ждать победы на данном фронте ему не стоит.

«Если бы Крым был на Западе, а его судьбу так же решал западный «суд», то да, тогда у Зеленского могло бы получиться. Но Крым уже семь лет как дома — в России, а в Российской Федерации свои законы. И слава Богу. Можете и дальше облизываться на Крым, он вашим больше никогда не будет», — пишет Юрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобным отношением к наследию Крыма Зеленский попросту отталкивает от себя жителей полуострова. Поэтому ни о каком «возвращении» Крыма на Украину даже в теории быть не может.

«Глупый Зеля, как только он получит скифское золото, считай, сделка состоялась. И любые его претензии на Крым отметаются автоматически. Либо Крым — не Украина, а Россия, либо он должен признать, что Киев систематически обворовывал Крым», — отмечает Надежда С.

Скифский золотой гребень

Часть людей считает, что Украина сама встала на очередные грабли, совершая кражу исторического достояния Крыма. Присвоив чужое, Киев не сможет больше никогда добиться доверия у кого-либо, даже у ситуационных союзников.

«Ну, допустим, золото скифов украинцам удалось своровать у крымчан. Но полуостров как был частью России, так он им и остался. В чём смысл всего этого? Устроить очередную «победу» над Россией? Устроив кражу у своих бывших соотечественников, которых вы всеми силами якобы пытаетесь себе вернуть? Совсем обезумили», — указывает Александр И.

Ряд пользователей указывает на то, что киевская элита будет рада передаче скифского золота Украине, потому что эта коллекция будет прекрасно смотреться в каком-нибудь особняке в пригороде Киева, принадлежащего какому-нибудь украинскому олигарху.

«Не удивлюсь, если это золото лет через пять или десять всплывёт на каком-нибудь аукционе в Соединённых Штатах или Великобритании. Многие хотели бы добавить скифское золото к себе в частную коллекцию», — считает Сергей О.

Отдельные комментаторы отмечают, что данная победа Киева над Россией и жителями Крыма не принесёт счастья Украине, а жители Российской Федерации в очередной раз сделают выводы относительно украинской власти.

«Золото скифов украинской власти не нужно, это всего лишь очередная перемога над клятыми москалями. Что это за золото такое и кем оно было выплавлено, киевской элите абсолютно наплевать. Ей в радость испортить настроение России», — написал Сергей Н.

Напомним, 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, заявив, что Киев сначала вернёт себе эту коллекцию, «а потом и Крым».