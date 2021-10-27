Тимур Кондратьев, 27 октября 2021, 11:50 — REGNUM Решение президента Украины Владимира Зеленского прокомментировать решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, заявив, что Киев сначала вернёт себе эту коллекцию, «а потом и Крым», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Виктор Васнецов. Бой скифов со славянами.. 1881
Виктор Васнецов. Бой скифов со славянами.. 1881

"Неандертальцы, получается, скифское золото перекинули Украине? Печально, но предсказуемо. Русофобия в Европе побеждает разум. К счастью, Крым у них отобрать не получится так подло», — поделился своим мнением Анвар С.

Многие пользователи пришли к выводу, что Зеленский радуется победе в игре с краплёными картами. В случае с Крымом у него не будет никакого преимущества, и ждать победы на данном фронте ему не стоит.

«Если бы Крым был на Западе, а его судьбу так же решал западный «суд», то да, тогда у Зеленского могло бы получиться. Но Крым уже семь лет как дома — в России, а в Российской Федерации свои законы. И слава Богу. Можете и дальше облизываться на Крым, он вашим больше никогда не будет», — пишет Юрий К.

Некоторые комментаторы отмечают, что подобным отношением к наследию Крыма Зеленский попросту отталкивает от себя жителей полуострова. Поэтому ни о каком «возвращении» Крыма на Украину даже в теории быть не может.

«Глупый Зеля, как только он получит скифское золото, считай, сделка состоялась. И любые его претензии на Крым отметаются автоматически. Либо Крым — не Украина, а Россия, либо он должен признать, что Киев систематически обворовывал Крым», — отмечает Надежда С.

Скифский золотой гребень
Скифский золотой гребень

Часть людей считает, что Украина сама встала на очередные грабли, совершая кражу исторического достояния Крыма. Присвоив чужое, Киев не сможет больше никогда добиться доверия у кого-либо, даже у ситуационных союзников.

«Ну, допустим, золото скифов украинцам удалось своровать у крымчан. Но полуостров как был частью России, так он им и остался. В чём смысл всего этого? Устроить очередную «победу» над Россией? Устроив кражу у своих бывших соотечественников, которых вы всеми силами якобы пытаетесь себе вернуть? Совсем обезумили», — указывает Александр И.

Ряд пользователей указывает на то, что киевская элита будет рада передаче скифского золота Украине, потому что эта коллекция будет прекрасно смотреться в каком-нибудь особняке в пригороде Киева, принадлежащего какому-нибудь украинскому олигарху.

«Не удивлюсь, если это золото лет через пять или десять всплывёт на каком-нибудь аукционе в Соединённых Штатах или Великобритании. Многие хотели бы добавить скифское золото к себе в частную коллекцию», — считает Сергей О.

Отдельные комментаторы отмечают, что данная победа Киева над Россией и жителями Крыма не принесёт счастья Украине, а жители Российской Федерации в очередной раз сделают выводы относительно украинской власти.

«Золото скифов украинской власти не нужно, это всего лишь очередная перемога над клятыми москалями. Что это за золото такое и кем оно было выплавлено, киевской элите абсолютно наплевать. Ей в радость испортить настроение России», — написал Сергей Н.

Напомним, 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в Twitter решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине, заявив, что Киев сначала вернёт себе эту коллекцию, «а потом и Крым».