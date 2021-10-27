Белград, , 00:59 — REGNUM Более десяти государств готовы пересмотреть свое решение о признании независимости Косово. Об этом 26 октября заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович.

Никола Селакович Mfa.gov.rs

По словам Селаковича, Белград уже подготовил ответ в случае, если Приштина начнет кампанию по признанию независимости Косово. Более десяти стран дали Сербии твердые гарантии того, что они готовы отменить ранее принятые решения о признании Косово, отметил он.

Селакович отказался уточнить, о каких государствах идет речь, прежде всего из-за давления США, под которым они бы в таком случае оказались, передает издание Novosti.

Напомним, что в сентябре 2020 года Белград и Приштина подписали Вашингтонское соглашение. Один из пунктов этого документа обязывает Сербию отказаться на один год от кампании по отмене признания Косово другими странами. Приштина на этот же период отказывается от подачи заявлений на вступление в международные организации.