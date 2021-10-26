Стокгольм, , 22:32 — REGNUM Дополнение Crusader Kings 3: Royal Court позволит геймерам менять в игре текущую культуру, если они хотят её улучшить. Об этом 27 октября сообщает портал PCGamesN.

Игра Crusader kings 3 студии Paradox Interactive

Скриншот с YouTube

Отмечается, что с релизом Royal Court культурные лидеры смогут проводить в Crusader Kings 3 реформы культуры и менять как её, так и любые традиции. Например, они смогут изменить основы культуры, язык и т.п. Отмечается, что подобные реформы потребуют определённой платы.

Пока компания Paradox Interactive не назвала точную дату релиза дополнения Royal Court, ожидается, что оно выйдет до конца 2021 года. Crusader Kings 3 представляет собой глобальную стратегию в реальном времени, релиз игры состоялся 1 сентября 2020-го.

Читайте ранее в этом сюжете: Игроки Crusader Kings III смогут управлять королевским двором