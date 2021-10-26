Анадырь, , 22:28 — REGNUM В порту мыса Наглейнын на Чукотске для обеспечения электроснабжения Баимского ГОКа в 2027 запланирован ввод в эксплуатацию плавучих электростанций на базе атомных энергоблоков. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе Минэнерго РФ в ответ на запрос о перспективах малой атомной энергетики после строительства ПАЭС «Академик Ломоносов».

ПАТЭС «Академик Ломоносов» Чукотка.рф

Строительство предусмотрено госкорпорацией «Росатом».

В 2020 году правительством Российской Федерации утверждена комплексная программа «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». В рамках реализации фронтальной стратегии социально-экономического развития страны до 2030 также реализуются проекты по поддержке разработки технологий и внедрения малой атомной энергетики.