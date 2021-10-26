Нижневартовский район, Югра, , 22:27 — REGNUM В Югре ООО «Тарховское» возместило 25 млн рублей ущерба за загрязнение леса на месторождении в Нижневартовском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Разлив нефтепродуктов Иван Шилов © ИА REGNUM

На лицензионном участке ООО «Тарховское» в Нижневартовском районе произошёл разлив нефтесодержащей жидкости, допущено загрязнение земель лесного фонда площадью более двух гектаров.

Природоохранный прокурор через суд потребовал от предприятия возмещения ущерба. Суд удовлетворил иск, ООО «Тарховское» выплатило 25 млн рублей.