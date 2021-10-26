Нижневартовский район, Югра, 26 октября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. В Югре ООО «Тарховское» возместило 25 млн рублей ущерба за загрязнение леса на месторождении в Нижневартовском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Разлив нефтепродуктов

На лицензионном участке ООО «Тарховское» в Нижневартовском районе произошёл разлив нефтесодержащей жидкости, допущено загрязнение земель лесного фонда площадью более двух гектаров.

Природоохранный прокурор через суд потребовал от предприятия возмещения ущерба. Суд удовлетворил иск, ООО «Тарховское» выплатило 25 млн рублей.