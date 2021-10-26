Москва, 26 октября, 2021, 22:22 — ИА Регнум. В торговом центре на юго-западе Москвы проведена эвакуация из-за пожара. Об этом сообщает вечером 26 октября агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Freestockphotos.biz Пожар

Как уточняется, пожар возник в помещении ресторана, расположенного в двухэтажном здании торгового центра по адресу: улица Гарибальди, 4 Г.

По предварительным данным, произошло возгорание жировых отложений в вытяжке, в результате чего в помещении возникло задымление. Из здания были эвакуированы около 50 человек.

Подробности и обстоятельства инцидента в настоящее время уточняются.