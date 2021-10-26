Москва, 26 октября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Передача муниципальных котельных в эксплуатацию профессиональным специализированным организациям — это нормальное явление, позволяющее привлечь частные инвестиции в сферу теплоснабжения и повысить качество и надежность предоставления услуг по теплоснабжению, считают в Минэнерго РФ. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос, поддерживает ли министерство передачу котельных в частную собственность.

City-yaroslavl.ru Котельная

По словам специалистов министерства, одной из основных проблем производства и передачи тепловой энергии является технический износ оборудования в связи с недостатком финансовых средств.

В Минэнерго сообщили, что существуют различные механизмы привлечения инвестиций, в том числе концессионные соглашения — привлечение средств частного инвестора при длительной эксплуатации муниципального имущества, механизм «альтернативной котельной» — частные инвестиции с гарантией их возврата, целевое бюджетное финансирование.

«Практика показывает, что МУПы, эксплуатирующие муниципальные котельные и сети, с учетом сегодняшнего механизма тарифообразования на тепловую энергию, не заинтересованы в улучшении показателей производства тепловой энергии, снижении расходов и повышении качества предоставляемых услуг, снижении стабильно растущей кредиторской задолженности», — уточнили в ведомстве.

«Таким образом, передача муниципальных котельных в эксплуатацию профессиональным специализированным организациям — нормальное явление, позволяющее привлечь частные инвестиции в сферу теплоснабжения и повысить качество и надежность предоставления услуги по теплоснабжению», — подчеркнули в пресс-службе Минэнерго РФ.