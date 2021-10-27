Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена отменит два экологических закона экс-главы Белого дома Дональда Трампа, ограничивающих защиту редких растений и диких животных, сообщает 26 октября Associated Press

Лягушка Kathy2408

Администрация предложила отменить два постановления, принятые при Трампе, которые, по мнению демократов и защитников дикой природы, поддерживают промышленность, а не окружающую среду.

Первый закон позволяет правительству отказать в защите территорий с исчезающими видами сославшись на экономическую выгоду.

Второй закон ограничил определение «среды обитания», что, по мнению критиков, помешает защитить растения и животных в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, тоталитарный подход при реализации климатических и экологических программ по «изменению климата» угрожает не только людям, их свободам и правам, но и дикой природе. Несколько штатов США подали иски против администрации Байдена в связи с её планами по отказу от ископаемого топлива и фальсифицированными заявлениями о «социальных издержках углерода».