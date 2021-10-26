Белград, 27 октября, 2021, 01:01 — ИА Регнум. Правящая Сербская прогрессивная партия все еще не приняла окончательного решения по поводу того, кто будет ее кандидатом на очередных президентских выборах в Сербии весной 2022 года. Об этом журналистам заявил президент Сербии Александр Вучич 26 октября в Белграде.

Predsednik.rs Александр Вучич

По словам Вучича, коалиционные партнеры Сербской прогрессивной партии — Социалистическая партия Сербии Ивицы Дачича и «Социалисты Сербии» Александра Вулина — предложили его кандидатуру.

«Ивица Дачич сегодня повторил, что я должен быть кандидатом от Сербской прогрессивной партии, Александр Вулин сказал, что он не поддержит никакого кандидата, кроме меня, но мы в партии имеем другие принципы принятия решений», — процитировал портал b92 слова Вучича.

Напомним, что 26 октября в Белграде встретились лидеры Сербской прогрессивной партии и Социалистической партии Сербии — Александр Вучич и Ивица Дачич. Во время встречи обсуждался вопрос участия в общих выборах в апреле 2022 года. «Наше сотрудничество будет продолжено, но еще предстоит договориться, в какой форме», — сказал Вучич после встречи.