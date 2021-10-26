Рим, 26 октября, 2021, 22:14 — ИА Регнум. 58% граждан Италии поддерживают идею проведения голосования на национальных выборах в интернете, таковы итоги опроса Swg, опубликованные во вторник, 26 октября.

Италия

Социологи напоминают, что на недавних местных выборах был установлен антирекорд явки — на участки пришло чуть более половины избирателей.

38% граждан отметили, что не хотят идти на выборы, потому что не чувствуют себя представленными какой-либо партией.