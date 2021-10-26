Рим, 26 октября, 2021, 22:10 — ИА Регнум. Комиссия сената Италии во вторник, 26 октября, утвердила текст законопроекта о «зарплатном равенстве» мужчин и женщин.

geralt Женщины и мужчины

Новые правила коснутся всем крупных и средних компаний страны (таких, где работает 50 человек и более).

Предполагается предусмотреть разные формы отчетности о выполнении рабоче-«половых» норм, а также штрафы за непредоставление сведений или неисправление «полового неравенства» в компании.