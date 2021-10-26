26 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 22:50 — REGNUM Решение апелляционного суда Амстердама признать скифское золото, которое было вывезено из Крыма в 2013 и выставлялось в Нидерландах, украинской собственностью, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 26 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

"Крым изначально до 1991 года был советским. Следовательно, какое им там золото? С чего это их наследие? Смешно просто. Если уж чьё-то это прямо наследие, так это скифов, проживавших на территории, в том числе и полуострова. Они тогда ни про какую Украину не слышали», — отмечает Aleksandr V.

Многие пользователи пришли к выводу, что решение амстердамского суда является откровенным позором системы правосудия Нидерландов, потому что золото должно было вернуться туда, откуда его вывезли — в Крым.

Крым Vadim Indeikin

«А ведь коллекция скифского золота была вывезена на выставку в Амстердам в феврале 2014, и состоит из двух тысяч артефактов из четырёх музеев Крыма. Получается, голландский суд решил кинуть не Россию, а четыре музея», — заметил Евгений К.

Некоторые комментаторы отмечают, что суд в Нидерландах принял такое решение исходя не из юридических аспектов, орган апеллировал исключительно политическими мотивами.

«Ценности возвращаются в тот музей, из которого они были предоставлены для выставки. Но когда надо, на международный закон кладут с прибором. Особенно, если есть возможность испортить настроение России», — указывает Вася Г.

Часть людей считает, что западные страны всё больше и больше подтверждают тот факт, что Крым является частью Российской Федерацией. Просто делают они это не прямо, а косвенно, потому что обязаны вести русофобскую политику в отношении России: называть чёрное белым и наоборот.

«Забавно. Получается, что апелляционный суд Амстердама признал Крым частью Российской Федерации. Так как золото взяли ещё в украинском Крыму, значит, должны были и вернуть Украине. Так как теперь Крым — Россия, то и золото возвращают Украине», — пишет Константин К.

Скифы PHGCOM

Ряд пользователей указывает на то, что судьба данного памятника истории может быть крайне печальной после того, как коллекция пересечёт украинскую границу. Люди убеждены, что множество «денежных мешков» было бы радо прибрать к рукам столь редкий артефакт, как скифское золото.

«Да уж, украинцы быстро этому золоту ноги приделают и продадут. Долго такие ценности там не задерживаются. Повезёт, если осядут в частной коллекции какого-нибудь украинского олигарха», — считает Вадим Г.

Нашлись и те, кто убеждены, что о скифах знают больше всего в России и именно в России стараются сохранить исторические факты о том давнем периоде, когда кочевые племена населяли территорию, в том числе и Крыма.

«А в Нидерландах вообще знают что-нибудь о скифах? Пора прекращать эту лавочку с зарубежными судами. У нас свой есть. Чего ждём? Пока решат Россию передать Украине? Для Америки Нидерланды — не указ. С какой стати нам выполнять решения всех подряд?» — задаётся вопросом Марина С.

Напомним, 26 октября апелляционный суд Амстердама принял решение признать скифское золото, которое было вывезено из Крыма в 2013 и выставлялось в Нидерландах, украинской собственностью. В результате этого выставка исторических драгоценностей будет отправлена на Украину.