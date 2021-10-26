Ханты-Мансийск, 26 октября, 2021, 22:04 — ИА Регнум. В Югре 26 октября 2021 года задержан обвиняемый убийстве прокурора Ханты-Мансийского автономного округа Юрия Бедерина, которое было совершено 21 год назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКО по ХМАО.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

Отмечается, что обвиняемый Юрий Ч. все эти годы скрывался в разных регионах России, а в последние несколько лет проживал на съёмной квартире в Ханты-Мансийске. Он до сих пор документирован паспортом гражданина СССР. Его проживание на территории столицы Югры обеспечивала родственница, действиям которой также будет дана юридическая оценка.

По версии следствия Юрий Ч., занимая должность главного контролёра-ревизора контрольно-ревизионного управления Министерства финансов РФ по ХМАО, в течение 1993 года через собственный кооператив совершил хищение денег одного из нефтедобывающих предприятий в сумме 15,6 млн рублей. По данному факту прокуратурой ХМАО в отношении ревизора Минфина было возбуждено уголовное дело.

Юрия Ч. обвиняют в том, что из мести за принципиальную позицию, он заказал убийство прокурора ХМАО Юрия Бедерина в июне 2000 года. Кроме того, Юрий Ч. обвиняется в заказе убийства своего знакомого в 1996 году, а ещё одного гражданина из-за карточного долга в 1998 году. Пятеро исполнителей убийств ранее были установлены и осуждены.

Юрию Ч. предъявили обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса — за организацию убийства, мошенничество, организацию незаконного оборота оружия, посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование. После задержания его поместили под стражу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Юрий Ч. опубликовал в 2018 году видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, где сообщил, что скрывается от некой «банды прокуроров», которые заправляли Югрой в 90-х годах прошлого века.