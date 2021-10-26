Москва, , 22:03 — REGNUM В России разработан и принят Кодекс этики искусственного интеллекта (ИИ), сообщает 26 октября ТАСС.

Искусственный интеллект geralt

Документ принят в рамках первого международного форума «Этика искусственного интеллекта: начало доверия», проходившего в Москве.

Кодекс должен стать частью федерального проекта «Искусственный интеллект» и российской стратегии развития информационного общества на 2017−2030 годы. В нём обозначены общие этические принципы и стандарты поведения в области ИИ. Кодекс распространяется на отношения, связанные с созданием, проектированием, конструированием, пилотированием и применением технологий ИИ во всех сферах.

По словам начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ генерал-майора Александра Осадчука по мере реализации таких проектов должны быть сформированы аналитический центр и межведомственная комиссия с участием федеральных органов государственной власти и организаций.

Также было отмечено, что сфера ИИ должна быть поставлена под плотный контроль государства.

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