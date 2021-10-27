Вашингтон, 27 октября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Глава социальной сети TikTok, принадлежащей пекинской компании ByteDance, опроверг информацию о передаче данных американских пользователей китайскому правительству и заявил, что предпринял шаги по защите информации клиентов, об этом 26 октября сообщает Reuters.

Tik Tok

Данное заявление было сделано на слушаниях в Конгрессе США, где сенатор Марша Блекбёрн указала на возможность получения Китаем данных TikTok, включая аудиозаписи и местоположение пользователей. Сенатор также указала, что правительство Китая владеет долей в ByteDance и имеет место в совете директоров.

Глава TikTok Майкл Бекерман опроверг данное заявление, упомянув о том, что сторонние исследователи обнаружили, что пекинская соцсеть собирает меньше данных, чем коллеги из технологической отрасли в США. Он также подтвердил, что данные американских пользователей TikTok хранятся в США, а резервные копии в Сингапуре.

Помимо этого Бекерман предложил предоставить информацию о моделировании алгоритмов своего приложения, чтобы их рассмотрели независимые эксперты Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения, наложенные 45-м президентом США Дональдом Трампом на китайские соцсети WeChat и TikTok, отменил глава Белого дома Джо Байден

Этим указом он отменил указы Трампа от 6 августа 2020 года «о противодействии угрозе со стороны TikTok» и «о противодействии угрозе со стороны WeChat», а также указ от 5 января 2021 года«о противодействии угрозе со стороны приложений и другого программного обеспечения, разработанного или контролируемого китайскими компаниями».