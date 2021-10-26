Лос-Анджелес, США, , 22:02 — REGNUM В сеть выложили новый трейлер картины Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Ролик был опубликован 26 октября на YouTube-канале Screen Rant Plus.

Билл Мюррей Sachyn

Трейлер представляет собой сцену из фильма, в которой редактор «Французского вестника» Артур Ховитцер-младший (Билл Мюррей) выслушивает краткое изложение присланных в издание историй. В какой-то момент в комнату входит молодой редактор, который сообщает плохие новости. «Ты уволен», — говорит ему в ответ герой Мюррея, добавляя, что в его офисе плакать запрещено.

Напомним, в России премьера картины состоится 18 ноября 2021 года. «Французский вестник» предложит зрителям три сюжетных линии, которые связаны с публикациями американской газеты, один из офисов которой расположен в вымышленном французском городе XX века.

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