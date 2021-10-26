Триест, Италия, 26 октября, 2021, 22:00 — ИА Регнум. В Триесте митинговали не местные рабочие, а экстремисты из разных концов Италии и из-за ее пределов, заявила в пятницу, 26 октября, глава МВД Италии Лучана Ламорджезе.

Полиция Италии

Полиция была вынуждена действовать решительно, чтобы освободить доступ к порту Триеста, добавила она.

С 15 октября в Италии ужесточены эпидемиологические нормы: граждане, у которых нет «антикоронавирусного» сертификата, не могут ходить на работу. Получить этот документ могут привитые, переболевшие и сохранившие антитела или сдавшие тест с отрицательным результатом. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно.

Значительная часть граждан считает это нарушением конституционного права на работу. Атмосфера в стране накалилась, начались забастовки, выросло количество протестных митингов. Акции протеста в Триесте длились более недели.