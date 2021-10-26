Белград, , 22:08 — REGNUM Членство в Евросоюзе — это стратегическая цель Сербии. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 26 октября во время онлайн конференции, организованной журналом Foreign Policy.

Анна Брнабич Kt.gov.rs

По словам Брнабич, важно, чтобы и другие страны Западных Балкан продвигались по пути евроинтеграции. Поэтому хорошо было бы, если бы Евросоюз направил положительный сигнал и им, особенно Северной Македонии и Албании.

Комментируяю последний отчет Европейской комиссии о продвижении евроинтеграции Сербии, Брнабич заявила, что в этом документе отмечен прогресс ее страны во всех областях, в которых проводятся реформы.

«После нескольких лет Сербия получила очень позитивный отчет и рекомендацию Европейской комиссии открыть с нами еще два кластера в переговорах», — процитировал телеканал РТС слова Брнабич.

Премьер-министр Сербии добавила, что теперь «ведется работа» с каждой страной-членом ЕС по отдельности, так как от них зависит, будет ли во время проведения Межправительственной конференции одобрено открытие этих двух кластеров. Брнабич подчеркнула, что Сербия продолжает реформы не только из-за евроинтеграции, но и из-за развития всего сербского общества.

Напомним, что в отчете Европейской комиссии отмечается, что Сербия проводит реформы в области верховенства закона и осуществляет прорыв в области налогообложения и энергетики.