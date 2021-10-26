Лондон, , 21:50 — REGNUM 26 октября лондонский «Арсенал» сыграет с «Лидс Юнайтед». Матч четвертого раунда Кубка Английской Лиги сезона 2021/22 пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Арсенал» (расстановка 4−2-3−1): Бернд Лено — Седрик Суареш, Роб Холдинг, Бен Уайт, Сеад Колашинац — Энсли Мэйтленд-Найлз, Мохаммед эль-Ненни — Эмиль Смит-Роу, Габриэл Мартинелли, Николя Пепе — Эдуард Нкетиа.

«Лидс Юнайтед» (расстановка 4−4-2): Иллан Мелье — Диего Льоренте, Стюарт Даллас, Паскаль Стрейк, Коди Драмех — Даниэль Джеймс, Джек Харрисон, Калвин Филлипс, Адам Форшоу — Родриго, Тайлер Робертс.

Бригада арбитров: Андре Марринер |Гарри Леннард | Скотт Леджер | Эндрю Мэдли.