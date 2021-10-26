Рим, 26 октября 2021, 21:48 — REGNUM Задержанные в 2019 году злоумышленники не собирались никак использовать ракету класса «воздух — воздух» в отношении занимавшего тогда пост главы МВД страны Маттео Сальвини, передают национальные СМИ во вторник, 26 октября, со ссылкой на данные следствия.
Никаких иных целей, кроме декоративных, у ракеты, похоже, не было, полагают следователи.
В 2019 году, когда была выявлена указанная группа злоумышленников, Сальвини со ссылкой на собственные источники отмечал, что покушение на него могли готовить украинские националисты.