Рим, , 21:48 — REGNUM Задержанные в 2019 году злоумышленники не собирались никак использовать ракету класса «воздух — воздух» в отношении занимавшего тогда пост главы МВД страны Маттео Сальвини, передают национальные СМИ во вторник, 26 октября, со ссылкой на данные следствия.

Маттео Сальвини (сс) Fabio Visconti

Никаких иных целей, кроме декоративных, у ракеты, похоже, не было, полагают следователи.

В 2019 году, когда была выявлена указанная группа злоумышленников, Сальвини со ссылкой на собственные источники отмечал, что покушение на него могли готовить украинские националисты.