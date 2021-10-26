Рим, , 21:46 — REGNUM 26 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» «Милан» в матче 10-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Торино». Игра начнется в 21:45 по московскому времени. За час до стартового свистка команды назвали стартовые составы.

Златан Ибрагимович Дмитрий Неймырок

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Романьоли, Калюлю, Томори, Тонали, Крунич, Салемакерс, Кессье, Жиру, Леау.

Запасные: Беннасер, Ибрагимович, Конти, Эрнандес, Кьер, Мальдини, Габбиа, Бакайоко, Пеллегри, Миианте, Джунгдал.

«Торино»: Милинкович-Савич, Бремер, Джиджи, Буонджорно, Побега, Лукич, Брекало, Синго, Айна, Линетти, Белотти.

Запасные: Бериша, Иццо, Зима, Дзадза, Базелли, Родригес, Санабрия, Прат, Коне, Войвода, Варминг, Ринкон.

В текущем сезоне Златан Ибрагимович принял участие в четырех матчах «россонери» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

На данный момент «Милан» с восемью победами и 25-ю очками делит с «Наполи» первое место в турнирной таблице лиги. «Торино», набрав одиннадцать очков, занимает двенадцатую позицию.