Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Компания SpaceX пытается устранить проблемы с туалетами в капсуле ракеты перед запуском четырех космонавтов, сообщает 26 октября Associated Press.

Космос Nasa.gov

SpaceX и НАСА проверяют, нет ли протечки в туалете капсулы, которая взлетит 31 октября со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди.

В прошлом месяце во время первого частного полета компании SpaceX, трубка в туалете отклеилась и моча попала на вентиляторы и пол. Такая же проблема была недавно обнаружена в капсуле Dragon на космической станции.

SpaceX, чтобы исправить проблему, приварила трубку, которая находится в новейшей капсуле с американо-германским экипажем. НАСА еще не закончило проверку данного ремонта.