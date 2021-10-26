Лос-Анджелес, США, , 21:42 — REGNUM Студия Legendary Pictures официально объявила о том, что дала «зелёный свет» проекту второй части фильма «Дюна». Публикацию кинокомпания разместила 26 октября на своей twitter-странице.

«Дюна» Скриншот с YouTube

«Это только начало…», — написала администрация аккаунта, поблагодарив как тех, кто уже посмотрел картину, так и тех, кто только собирается это сделать. Отметим, что уже в первый час после публикации пост собрал более 30 тыс. лайков и 9 тыс. ретвитов.

https://twitter.com/Legendary/status/1453058884516466688

Напомним, в кинотеатрах США фильм «Дюна» режиссёра Дени Вильнёва начали показывать 22 октября 2021 года, в России — 16 сентября 2021-го. По состоянию на сегодня фильм собрал в мировом прокате более $223,2 млн.

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