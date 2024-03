Вашингтон, 26 октября, 2021, 21:32 — ИА Регнум. Подписчики Nintendo Switch Online + Expansion Pack жалуются на проблемы с производительностью игр консоли N64. Они стали 26 октября массово размещать гневные публикации в соцсети Twitter.

Скриншот из сборника Super Mario 3D All-Stars Super Mario 64

Геймеры выложили в сеть ролики, в которых показано, как «тормозят» игры Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64 и другие. Они отметили, что сталкиваются с разными проблемами с производительностью в зависимости от игр.

Многие пользователи выражают негодование по поводу того, что Nintendo фактически провалила релиз игровой коллекции, поскольку графика игр не изменилась со времён N64. Некоторые геймеры отметили, что игры лучше работают в эмуляторе, чем на Switch.

Напомним, в набор Expansion Pack вошли в том числе такие игры N64, как Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Mario Kart 64, Lylat Wars, Sin and Punishment, Dr. Mario 64, Mario Tennis 64, Operation: WinBack и Yoshi's Story. Отметим, что для того, чтобы подписаться на год на сервис Switch Online и пакет расширения Expansion Pack геймерам нужно заплатить 3999 рублей.