Москва, , 21:32 — REGNUM Роскомнадзор за период с марта 2021 года заблокировал более 3,8 тысячи интернет-ресурсов, связанных с реализацией поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили 26 октября в пресс-службе ведомства.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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«Удалено либо заблокировано 3816 ресурсов с информацией о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, а также генерирующих фейковые QR-коды», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Согласно данным Роскомнадзора, максимальное число блокировок имело место в июле текущего года, когда было заблокировано 1353 таких ресурсов, после чего показатель начал снижаться, в августе — 1148, в сентябре — 658, в октябре — 448.

В ведомстве отметили, что за последние две недели динамики по росту числа подобных ресурсов не отмечено.