Тверь, , 21:25 — REGNUM Долговая нагрузка на бюджет Тверской области за последние пять лет сократилась более чем в полтора раз. Об этом говорилось на заседании правительства региона 26 октября под председательством губернатора Игоря Рудени. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, обсуждались основные направления государственной долговой политики Тверской области на 2022 и плановый период 2023—2024 годов.

Заседание правительства Тверской области Пресс-служба правительства Тверской области

«Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона — одна из главных задач на ближайшие годы. При этом мы не собираемся сокращать средства по ключевым направлениям. Прежде всего, будут финансироваться доходогенерирующие, инвестиционные, а также социальные проекты в сферах здравоохранения и образования. Будем наращивать бюджетные средства за счет экономики и создания новых рабочих мест», — отметил Игорь Руденя.

Как отмечалось на заседании, за последние пять лет долговая нагрузка на областной бюджет снизалась с 72% до 43%, госдолг региона сократился на 4,8 млрд рублей, а расходы на его обслуживание уменьшились на 1,6 млрд рублей. По плану, до конца 2024 года долговая нагрузка на бюджет региона не будет превышать 34% по отношению к собственным доходам.

На заседании также обсуждались цели и задачи, которые должны быть достигнуты в рамках реализации долговой политики Тверской области. В их числе — обеспечение сбалансированности бюджета при минимизации затрат на обслуживание госдолга, полное и своевременное исполнение и обслуживание долговых обязательств, привлечение инфраструктурных бюджетных кредитов на реализацию одобренных проектов.