Москва, , 21:23 — REGNUM Председатель Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту многочисленных украинских обстрелов населённых пунктов в Донбассе.

Следственный комитет Sledcom.ru

Об этом 26 октября сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ.

Как отметили в СК, поводом для таких действий стали многочисленные сообщения СМИ о применении украинскими карателями тяжёлой артиллерии для обстрелов населенных пунктов Тельмановского района Донбасса.

«В результате этих действий были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии», — уточняется в сообщении.

«Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России», — указано в сообщении СК.

Подчеркивается, что доказательства, собранные Следственным комитетом в рамках этого уголовного дела, в перспективе будут использованы в судебных процессах по преступлениям украинских боевиков.

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