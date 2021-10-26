Курган, 26 октября 2021, 21:17 — REGNUM В Курганской области проверяются сообщения из социальных сетей о проживании трехлетней девочки в антисанитарных условиях и применении к ней насилия. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Отмечается, что 26 октября 2021 года в ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о том, что в Кургане ребёнок проживает в жутких условиях, со стороны отчима к трёхлетней девочке применяется насилие.
Доследственная проверка выяснит достоверность обстоятельств, указанных в публикации.