Курган, , 21:17 — REGNUM В Курганской области проверяются сообщения из социальных сетей о проживании трехлетней девочки в антисанитарных условиях и применении к ней насилия. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Девочка Myriams-Fotos

Отмечается, что 26 октября 2021 года в ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о том, что в Кургане ребёнок проживает в жутких условиях, со стороны отчима к трёхлетней девочке применяется насилие.

Доследственная проверка выяснит достоверность обстоятельств, указанных в публикации.