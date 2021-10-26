Курган, 26 октября, 2021, 21:17 — ИА Регнум. В Курганской области проверяются сообщения из социальных сетей о проживании трехлетней девочки в антисанитарных условиях и применении к ней насилия. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Myriams-Fotos Девочка

Отмечается, что 26 октября 2021 года в ходе мониторинга социальных сетей выявлена информация о том, что в Кургане ребёнок проживает в жутких условиях, со стороны отчима к трёхлетней девочке применяется насилие.

Доследственная проверка выяснит достоверность обстоятельств, указанных в публикации.

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что инспектор по делам несовершеннолетних накануне посещала эту семью и не обнаружилау девочки никаких повреждений, ни синяков, ни царапин. А информация о том, что отчим бьёт ребёнка, по данным полиции, ничем не подтверждается. У семьиимеютсяопределённые трудности, и социальные службы помогают их решить.

«Со стороны полиции этой семье также будет уделено пристальное внимание», — отметили в полиции.