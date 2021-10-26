Архангельск, , 21:16 — REGNUM В настоящее время строительство новой ТЭЦ в Архангельске не планируется, заявили ИА REGNUM в пресс-службе Минэнерго РФ в ответ на запрос о крайнем износе единственной Архангельской ТЭЦ и опасности в зимний период.

Архангельск Engine9

По словам специалистов министерства, эксплуатирующее ТЭЦ ПАО «ТГК-2» своевременно выполняет запланированные ремонты основного и вспомогательного оборудования станции. За последние три года в рамках инвестиционной деятельности реализованы ряд мероприятий по реконструкции и модернизации оборудования станции.

Насколько эти меры компенсировали крайний износ оборудования станции, не уточняется.